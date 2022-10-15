Tütün ürünlerinin zamlı fiyat listesini paylaşan Tekel Bayileri Platform Başkanı'na 237 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, sosyal medya hesabında tütün ürünlerinin zamlı fiyat listesini açıkladığı gerekçesiyle Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş’a 237 bin 121 lira para cezası kesti.

Kurum, Aybaş’a kestiği cezayı, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun “Diğer koruyucu önlemler” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasına muhalefet gerekçesine dayandırdı.

Aybaş’a ceza kesilmesine neden olan kanun maddesi ise şöyle:

“Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.”