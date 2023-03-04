Tutuklular bir aydır hasarlı cezaevinde kalıyor

Gaziantep'te depremde ağır hasar görmesine rağmen İslahiye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklular başka cezaevine sevk edilmedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre tutuklular, yaşanan depremden dolayı cezaevinde çatlaklar oluştuğu için can güvenliği kaygılarını telefonla görüştükleri ailelerine bildiriyor. Eşi Behiye Karaağaç’la telefonla görüşen tutuklu Dilbari Karaağaç, “Temel ihtiyacımız olan su günde 4 pet veriliyor. Hasta oluyoruz, bakacak doktor yok” bilgisini paylaştı.

Tutuklu eşi Behiye Karaağaç ise, cezaevinin fay hattı üzerinde olduğunu belirterek, “Deprem sırasında cezaevinde çatlaklar olmuştu. Her gün artçı depremler olmaya devam ediyor. Bu nedenle tutukluların psikolojileri bozulmuş durumda” diye belirtti.

Karaağaç, daha önce tutuklulardan başka bir cezaevine sevk edilmesi için dilekçe yazılmalarının istendiği kaydederek, “Bu dilekçeler iptal edilmiş ve sevk için yeniden dilekçe yazılmasını ve yapılacak yol masrafı tutuklulardan istendi. Bu dilekçeye de cevap verilmedi. Gerek tutuklular cezaevinden gerek biz aile olarak başka bir yere sevk edilmeleri için yetkililere dilekçe yazdık. Deprem bir ayını geride bırakıyor ancak hala tutuklular hasar gören cezaevinde tutuluyor. Artık tutuklularımızın oradan götürülmesini istiyoruz. Ücret neyse kendimiz karşılarız. Artık her gün oradaki deprem kaygısını yaşamak istemiyoruz” dedi.