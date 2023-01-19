Tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul: Sadece vakıf faaliyeti yürüttük

Furkan Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 sanığın Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, E.T, E.E, R.T, U.B, R.B, A.A, ve V.T. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.B, H.A, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Bu celse de SEGBİS kaydı ile savunmasına devam eden sanık Alparslan Kuytul, yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, bir suç örgütü olmadıklarını öne sürdü.

'Biz sadece vakıf faaliyeti yürüttük'

Müşteki Bülent Tümkaya'yı tanımadığını ileri süren Kuytul, "Biz sadece vakıf faaliyeti yürüttük. Kimseye yönelik yağma eylemi gerçekleştirmedik. İddianamede yer alan örgüt içi evlilik iddiasını da kabul etmiyorum. Evlilik konusunda kimseye karışmadım. Dosya kapsamında yer alan müşteki beyanlarının tamamı çelişkilidir. Kimseden para toplamadım" ifadesini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.