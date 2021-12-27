Tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü görüşme bedeli ortaya çıktı: 200 TL

Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile görüntülü görüşmelerine olanak tanındığını ancak bu hizmet için 200 TL ücret alındığını söyledi.

Dernek adına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “20 lirayı bulup görüşe gidemeyenler, yol parasını bulup görüşe gidemeyen aileler; bu uygulama geldiğinde çok sevindiler. Ama bunun da parayla olduğunu duyunca birçok insan yararlanamıyor” dedi.

'İmkân varsa ücretsiz olmalı'

Yapılan açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile görüntülü olarak görüşebilmeleri sağlanmasının olumlu olduğunu, koronavirüs nedeniyle aileleriyle görüşemeyen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile bu şekilde hasret giderebildiğini aktaran Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“200 lira gibi bir limit var. Bazı cezaevlerinde bazı mahkum yakınları 200 liranın üstünde de yatırılabildiğini söylüyor. Ama limit olarak 200 lira belirlenmiş. Bizim sesimizi duyurmaktaki amacımız şu. Görüntülü görüşme güzel bir uygulama ama siz de takdir edersiniz ki ülkemizde ekonomik sorunlar var. Bunlardan en fazla etkilenenlerden biri mahkum aileleri. Zaten eşleri cezaevlerinde. Ağırlıklı bayanlar dışarıda zaten. Erkekler cezaevinde olduğunda bayanların da ekonomik sorunlardan çalışma şartları da olmadığı için 20 lirayı bulup, görüşe gidemeyenler, yol parasını bulup görüşe gidemeyen aileler bu uygulama geldiğinde çok sevindiler. Ama bunun da parayla olduğunu duyunca birçok insan yararlanamıyor. En azından makul bir fiyata indirilip, hatta imkan varsa ücretsiz, böyle bir imkan yoksa durumu iyi olmayan mahkum ailelerine ücretsiz sağlanmasını talep ediyoruz.”

Ayrıca Çavuşoğlu, 200 lira yüklendikten sonra görüştükçe bakiyeden düştüğünü aktararak, “Eskiden telefon ile görüşmede 30-40 liraya kart alıyordunuz. Ama görüntülü görüşmede bunun bir limiti var. Bir görüşmede 13-15 lira arasında düşüyor, 5-6 dakika haftanın belirli günleri görüşebiliyorsunuz” dedi.

‘Uygulama eşit bir şekilde sağlanmıyor’

Çavuşoğlu, görüntülü görüşmeden her mahkumun yaralanamadığını, terör gerekçesiyle tutuklananların uygulamadan muaf tutulduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Müebbet ceza alanlar bu görüntülü görüşmeden faydalanamıyor. Bunu kamuoyunda gündeme getirdiğimizde bize, ‘Siz teröristlere mi, çocuk tecavüzcülerine mi istiyorsunuz?’ dediler. Biz asla böyle bir ayrımı yapmıyoruz ama Türk Ceza Kanunu’nda sistematik problemler var. Suçu işlemeden de tamamen mahkemenin yanlış yargılamalarıyla bu suçtan yargılanan insanlar oluyor. Bunu da zaten Anayasa Mahkemesi ortaya koydu. Ülkemizdeki adaletin yüzde 52,8 olduğunu. Bize gelen mesajlar var. 81 ilde temsilciliği olan derneğin başkanıyım. Ağırlıklı olarak şunu söylüyorlar. ‘Bizler de bundan faydalanmak istiyoruz’. Müebbet ceza alanların da eşit bir şekilde faydalanmasını istiyoruz.”

Öte yandan, cezaevlerindeki koşullardan da bahseden Çavuşoğlu, yetersiz beslenmeden dolayı birçok kişinin hastalandığını, kantinde ise fahiş bir fiyat uygulamasının söz konusu olduğunu sözlerine ekledi. (ANKA)