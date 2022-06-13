Tutuklu sayısı 42 bin kişi daha arttı

Tutuklu ve hükümlü sayısı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşınca, 40 cezaevi daha yapılması kararlaştırıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bu yıl 18, gelecek yıl 7 ve 2024'de de, 15 yeni cezaevi yapılacak. Halen 271 bin 823 kişi kapasiteli 384 cezaevinde 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 2021 yılında 272 bin kişinin olduğu cezaevlerinde bir yıl içindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 42 bin kişi arttı.

2006–2021 yıllara arasında 247 yeni cezaevi açılarak, 199 bin 911 kişilik ilave kapasite yaratıldı. Bu yıl ceza infaz kurumları ve personel eğitim merkezlerinin fiziki ve teknik altyapı güçlendirme faaliyetleri için 1 milyar 637 milyon 600 bin TL ayrıldı.

2023'te 2 milyar 211 milyon 885 bin TL, 2024'te ise 2 milyar 264 milyon 42 bin TL harcanacak. 2025 yılına kadar mevcut cezaevlerine 6 milyar 114 milyon TL harcanmış olacak. Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılı verilerine göre Türkiye'de hükümlü başına düşen alan (koğuş, havalandırma, spor salonları ve diğer tesisler) 2021 yılında 30.9 metrekare olurken, 2022 yılında 28.2 metrekareye düştü. 2023'te 25.9 metrekare, 2024'te ise 24.3 metrekare olacak.

Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre; Türkiye'de halen 269 kapalı, 86 açık, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinde toplam 271 bin 823 kişilik kapasite yer alıyor ve yaklaşık 43 bin kapasite fazlası bulunuyor. Cezaevlerinde 314 bin 502 kişi olması nedeniyle birçok ceza infaz kurumunda yatak sayısından fazla tutuklu ve hükümlü var. 2006'dan bu yana bazı ilçelerdeki cezaevleri de kapatıldı. Bugüne kadar küçük kapasiteli ilçe cezaevlerinden kapatılanların sayısı 284 oldu.