Tutanaklar ortaya çıktı: ‘Büyükbaba’yla ilgili mahkemede ne yaşandı?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan, Türkiye’de de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik ABD’deki mahkemenin tutanaklarına ulaştı.

“ABD’nin Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz'a (SBK) 225 yıl hapis istemiyle dava açtı. 28 Nisan tarihinde gizlilik kaydıyla açılan davanın iddianamesi, Utah Mahkeme Heyetinin iddianameyi kabul etmesinin ardından gizlilik kararı kaldırılarak önceki gün akşam saatlerinde yayınlandı. Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez'in imzasıyla yayınlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Amerika Vergi Dairesini (IRS), biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. 15 sayfalık iddianamede, SBK'ya yönelik 12 ayrı suçlama yer aldı. Korkmaz'ın, Kingston kardeşlere federal bir soruşturma ve şirketleri hakkındaki bir davada, “büyükbaba” (grandfather) ve “dede” (grandpa) kod adlı hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağını söylediği iddia edildi. Savcılık bu kişi veya kişilerin gerçek isimlerini ve hangi ülkede olduklarını belirtmedi. 2018 yılında Kingston kardeşler, Lev Aslan Dermen'in sağladığı koruma için Sezgin Baran Korkmaz'a 6 milyon dolar ödedi. Isaiah Kingston ifadesinde, Jacob'ın kendisine Türkiye'ye 6 milyon dolar öderlerse ABD'nin Kingstonlar hakkındaki soruşturmasının sona ereceğini söylediğini belirtti” bilgilerini hatırlatan Erkin, iddianamede yer alan ‘büyükbaba/dede'yle ilgili tutanakları şöyle paylaştı:

SAVCI: SBK'dan koruma talebiyle ilgili hiç görüştünüz mü?

JACOB KINGSTON: Hayır. Baran ile değil. Baran ve Umut'la -koruma için Levon'a olan borcuma ilişkin- yaptığım ödemeleri görüştüm.

SAVCI: Baran ve Umut ile yaptığın görüşmeleri nerede yaptınız?

KINGSTON: Şubat ayında Turkiye'de görüştük.

SAVCI: Hangi yıl?

KINGSTON: 2018

SAVCI: Korumaya ilişkin olarak Baran ve Umut ile ne görüştünüz?

KINGSTON: Baran bana Levon'un benden yaşadığımız hukuki meselelerden dolayı uzaklaştığını söyledi. Bu sebeple ödemelerin direkt olarak Baran'a ve şirketlerine yapmamın zorunlu olduğunu belirtti.

SAVCI: Niçin?

KINGSTON: Levon'un söylediğine göre koruma için.

SAVCI: Levon'un dede/büyükbaba olarak tanınan çalışanları için 2018'de direkt olarak Baran'a ödeme yaptınız mı?

KINGSTON: Evet.

SAVCI: Ne kadar?

KINGSTON: 6 milyon dolar.

SAVCI: Parayı nereden buldunuz?

KINGSTON: Her şeyi sattım.

SAVCI: Ağustos 2018'de nereye gitmeyi planlıyordunuz?

KINGSTON: Türkiye ve Malezya'ya gidecektim.

SAVCI: Türkiye'ye neden gidecektiniz?

KINGSTON: Baran ile tatil yapmak için ve yaptığımız ödemeleri konuşmak için.

'Dede' yazışması

İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz'ın, "Dede (grandfather) (grandpa)" kod adıyla bazı isimsiz hükümet yetkilileri aracılığıyla Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı olası federal soruşturmalardan koruma vaadinde bulunduğu öne sürülüyor ve bu vaadin ise gerçekçi olmadığı belirtiliyor.

Buna istinaden, Jacob Kingston ile "Tanık A" olarak adlandırılan kişi arasındaki "Dede" ifadesinin de geçtiği cep telefonu mesajlaşmalarına da yer veriliyor. Ama iddianamede "Dede"nin kim olduğuna ilişkin bir bilgi yok.

İddianamede ayrıca, kara para aklama yoluyla elde edildiği öne sürülen taşınır ve taşınmaz mülklere el konulması talebi var.