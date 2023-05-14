Tutanak vermeyen sandık başkanı hakkında suç duyurusu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Anadolu Lisesi’nde 2068 No'lu sandığın başkanının müşahitlere tutanak vermemesi üzerine avukatlar suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre oy sayımı bittikten sonra 2068 No'lu sandığın başkanı, orada bulunan müşahitlere tutanak vermeden ve müşahitlerin oy torbasının taşındığı sırada eşlik etmesine izin vermeden oradan ayrılmak istedi.

Müşahitler ve orada bulunan görevli avukatlar, bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine oy torbasını yanına alan ve bir polisle birlikte araca binen sandık başkanı, avukatlara ve müşahitlere “Siz Kandil’in temsilcisisiniz. Provokatörsünüz” dedi.

Avukatlar, müşahitlere tutanak vermeyen sandık başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.