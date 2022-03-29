TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan bugün İstanbul’da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı.
Turan, "Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, ‘özgürlük kutsaldır’ diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.
'AB sürecinin tazelenmesi için çalışacağız'
Turan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: