TÜSİAD: Zaman giderek daralıyor, ekonomi yönetiminin B planı nedir?

Düşük faiz politikası tercihinin başladığı 2021 Eylül ayından bu yana enflasyon ve kurda rekorları gören ekonomide, maliyetin ağırlaştığına dikkat çeken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, ekonomide yavaşlamanın şiddetlendiğini kaydetti.

Son ekonomik ve siyasal gelişmeler ile ilgili Sözcü'den Sayime Başçı'nın sorularını yanıtlayan Turan, “zaman daralıyor” vurgusu yaparak, ekonomi yönetimine şu soruyu sordu:

“Ekonomik göstergelerin istenilen çerçeveden uzaklaştığı bu ortamda reel sektör olarak sormamız gereken şu; bu politikalar belli ki sonuç vermedi. Ekonomi yönetiminin B planı nedir?”