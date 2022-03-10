TÜSİAD Başkanı:Temenni ettiklerimizden her geçen gün uzaklaşıyoruz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin gündeminde hükümetin ekonomi politikaları vardıi. Kaslowski, "Keşke çokça konuşulduğu gibi vergi indirerek enflasyonla mücadele mümkün olsa, o zaman tüm dünyada herkes de bu yöntemi benimserdi" dedi.

TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları'nın Mersin etabında konuşan Kaslowski, savaştan ekonomik sorunlara, Montrö'den tarım politikalarına pek çok konuya değindi.

"Rusya'nın müdahalesi kabul edilemez"

Rusya'nın Ukrayna müdahelesini kabul edilemez olarak niteleyen patronlar derneğinin başkanı yaptırımların yetersiz olduğunu belitti. "Bu saldırı, caydırıcı girişimlerle durdurulmadığı takdirde hem insani açıdan hem de kurallara dayalı liberal demokratik düzen ve bölge ülkelerinin güvenliği açısından yeni risklere yol açacak." diyen Kaslowski, süreçte Montrö sözleşmesinin önemini vurgularken AB ile uyum sürecinin tazelenmesi gerektiğini belitti.

"Hükümet hızlıca tedbir almalı"

Hükümetin savaş sürecinde hızlıca hububat, metal, enerji ve turizm başta olmak üzere bir çok konuda tedbir alması gerektiğini ifade eden Kaslowski, "Yaşanan gerilim Türkiye ekonomisini enflasyon, beklentiler, finans, dış ticaret ve turizm kanalları üzerinden etkilemekte.Ülke ekonomimiz için hızla tedbir almamız gereken ve son derece maliyetli bir sürece girmiş durumdayız." dedi.

"Enflasyon yüzde 55'lerde"

Türkiye'nin son zamanlarda kat ettiği gelişimlerden söz eden Kaslowski, iyi gittiğini iddia ettiği ekonomik konular dışında "tüm bunların yanı sıra yüzde 55’lere gelmiş ve yükselmeye de devam eden bir enflasyonumuz var. Dünyada ise enflasyon son 20-30 yılın en yükseğinde olmasına rağmen halen yüzde 7-8 seviyesinde." diyerek enflasyonun geldiği boyutlara değindi.

"Enflasyonla tam mücadele edilmiyor"

Enflasyona karşı verilen mücadelenin yetersiz olduğunu söyleyen Kaslowski, "Üzülerek belirtmeliyim ki bu enflasyon ortamında refah kaybı çok ciddi boyutlara varmış durumda. İşte bu yüzden en baştan bu yana enflasyon yüzde 20’lerdeyken çok dikkatli olmamız gerektiğinden bahsediyorduk. Halihazırda iktisadi çerçevede enflasyon ile tam mücadele edemiyorken bir de bu krizle karşı karşıya kaldık." dedi.

"Mümkün olsa tüm dünya bu yöntemi belirlerdi"

Hükümetin vergi indirme politikalarını eleştiren Kaslowski, "Keşke çokça konuşulduğu gibi vergi indirerek enflasyonla mücadele mümkün olsa, o zaman tüm dünyada herkes de bu yöntemi benimserdi. Ama bugün de görüyoruz ki enflasyonla mücadelede bilimin bize sunduğu iktisadi yöntemlere geri dönmemiz gerekmekte." diyerek konuşmasını sürdürdü.

"Tepkilere kulak vermeliyiz"

Ekonomik hedeflerden her geçen gün uzaklaştıldığını belirten Kaslowski, hükümetin özellikle cinsiyet eşitliği ve zeytinlik alanların maden sahasına dönüştürülmesi konusundaki yasal düzenlemelere karşı duyulan tepkilere kulak verilmesi gerektiğini ifade etti. "Çevre, iklim, enerji ve ekonomi politikalarımız birbiri ile tutarlı olmalıdır. Kamuoyu vicdanını da derinden etkileyen, zeytinlik sahalarının madencilik faaliyetlerine açılması düzenlemesinin geri çekilmesi yönündeki taleplere kulak verilmelidir." dedi.

Mersin'de devam eden toplantılara patronlar dünyasında farklı temsilciler yer alıyor.