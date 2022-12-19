TÜSİAD Başkanı'ndan 'siyasi yasak' yorumu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan “Cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte nasıl güçlendireceğimizi konuşmalıyız. Ekonomik zorluklar derinleşirken sadece refahı artırmayı değil, refahın nasıl daha adil bölüşüleceğini ele almalıyız” dedi.

Ekonomim gazetesine konuşan Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla aldığı hapis cezasının kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı olacak olmasına atıfta bulundu. Turan, şunları söyledi:

"Özellikle hukuk ve adalet her zaman Türkiye’de önemli bir gündem maddesi. Siyasi geçmişimizde pek çok kez tanıklık ettiğimiz ve yanlış olduğu da görülen siyasi yasak konusu maalesef yeniden gündeme geldi. Halkın oyuyla göreve gelen seçilmiş siyasetçilerin, ifadeleri nedeniyle görevini yapma ve seçilme hakkından alıkonulmasının çağdaş demokratik bir toplumda yeri olmamalı."

Asgari ücret

Turan, asgari ücret hakkında da şöyle konuştu:

"Çalışanları enflasyona ezdirmemek gerektiğini daha önce de belirttim. Özel sektörde sene başında ve sene içinde ücret artışlarına gidildi. Asgari ücret, bildiğiniz gibi sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren konfederasyonları ve devlet tarafından birlikte belirleniyor. En doğru adımın atılacağını umuyorum. Öte yandan enflasyondaki artış önlenemediği sürece çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında erimesi de engellenemiyor. Enflasyonla mücadele birinci öncelik olmalı."