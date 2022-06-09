TÜSİAD Başkanı'ndan 'kira artışına sınır' yorumu: 'Dizginlememiz zor görünüyor'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konut kiralarında yüzde 25’lik artış sınırı getirilmesi için, “Sadece kira geliriyle yaşayan bir insan için tabii oldukça zorlayıcı bir karar. Kira enflasyona yenilmiş olur. Kayıt dışına da kaymalar olabilir. İnsanlar kayıt dışına tetiklenmiş de olabilir. Yani bu tür önlemlerle bizim enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor” yorumunu yaptı.