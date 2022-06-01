TÜSİAD Başkanı Turan'dan 'işten çıkarmalar olabilir' iması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin mevcut ekonomi politikasına, küresel ve ülke ölçeğindeki enflasyona dair değerlendirmelerde bulunan Turan, örtük şekilde toplu işten çıkarmaların olabileceğine dair mesaj verdi.

'Enflasyon bir süre daha yükselir'

Kıraç’ın enflasyonun ne kadar artacağına dair sorusuna enflasyonu yaratan dinamiklerin canlı olduğu ve bu yüzden de bir süre daha yükseleceği şekinde cevaplayan Turan’ın ifadeleri şöyle:

Hem global enflasyon şiddetli hem de Türkiye ekonomisinde sadece arz yanlı değil talep yanlı bir enflasyon mevcut. Bizim enflasyonumuzun yaklaşık üçte biri global kaynaklı. Ana kısmı ise içeride ürettiğimiz enflasyon. ÜFE yüzde 122 ile artışını sürdürüyor. ÜFE tarafında aşağı yönlü bir hareket görmeden TÜFE enflasyonunun da durması çok olası değil. Her şeyden önce enflasyon yaratan tüm dinamikler devam ediyor ve bunu durduracak herhangi bir önlem de almadığımız için enflasyonun bir süre daha yükseleceğini hesaplıyoruz.

İşten çıkarma mesajı

2022 yılı için döviz kuru, faiz, işsizlik, büyümeyle ilgili öngörülerine dair sorusuya ise Turan, işten çıkarmaların yaşanacağını ima eden bir yanıt verdi:

Yaz aylarının ardından, daha da yükselen enflasyon, tüm dünyada özellikle Avrupa’daki olası şiddetli yavaşlama ve ihracatımızın olumsuz etkilenmesi gibi unsurlar bizim büyümemizi de yavaşlatma potansiyeli taşıyor. Bunun işgücü üzerinde de etkileri olabilir.