TÜSİAD Başekonomisti: Enflasyonla mücadele ile ilgili atılan bir adım yok

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç enflasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT yayınına katılan Altınsaç, enflasyonla mücadele ile ilgili atılan herhangi bir adım olmadığını şu an sadece kur korumalı mevduattan dolayı kur ile mücadele edildiğini, enflasyonda baz etkisinin olmadığını, ÜFE’nin aşağı doğru dönmeden baz etkisini konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Altınsaç, “Baz etkisinin kalmadığını geçen sene birebir yaşanmış bir ekonomiyiz. ÜFE aşağı dönmeden ben olsam baz etkisine bu kadar bel bağlamam. Enflasyon yüzde 70’ten mi 75’ten mi dönecek bilmiyoruz” dedi.

'Enflasyonla mücadele ile ilgili atılan bir adım yok'

Altınsaç konu hakkında şunları söyledi:

"Atılan adımlar daha çok kur ile mücadele ile ilgili enflasyonla mücadele için herhangi bir adım atmıyoruz. Orada da kademeli değer kaybı olduğunu görüyoruz. Küreselde doların kıymet kazandığı sürecin neredeyse başındayız. Bir yıldan beri devam ediyor ama artarak devam edeceğini düşünüyorum.

Dolayısıyla Döviz tarafında mücadelemiz devam etmek zorunda kalacaktır. Barış ihtimali bir temenni, baz etkisine gelecek olursak evet normalde bir baz etkisi var. Hatırlayalım, 2018 yılında çok şiddetli bir faiz artırımına gitmiştik. 2019 yılında faiz artırımı ve baz etkisi ile enflasyonda düşüş gördük. Şimdi 2020’yı hatırlayalım o zaman da çok baz etkisi bekledik. Mayıs 2020, Eylül, Ekim, Kasım 2021 de baz etkisi bekliyorduk bunların hiçbiri olmadı.

Para politikasında atılması gereken adımı yapmadığımız için baz etkisi devreye giremiyor. Baz etkisi nedir Kasım, Aralık enflasyonu geçen yıl çok yüksekti neredeyse 20 puan 2 aydan geldi 2021 sonunda. O denklemden çıkıyor yeni Kasım, Aralık verileri giriyor onların düşük olacağını tahmin ettiğimiz için direkt yıllık enflasyon düşmeye başlıyor. İlk başta yüzde 35 baz etkisi dediğimiz şeyi yüzde 50'ye revize ettik. ÜFE aşağı dönmeden TÜFE’de baz etkisinden bahsetmek ona bel bağlamak çok riskli"

'2. tur fiyat artışı görebiliriz'

Altınsaç, reel sektörün stok alımları yapmaya başladığını bu sebeple fiyat artışının tekrar yaşanabileceğini söyledi. Altınsaç şunları kaydetti:

“Yavaş yavaş reel kesimde yeni stok alımı yapılıyor. Yeni stoklar yeniden fiyatlamaya tabi olacak. 2. çeyrekle birlikte bu sebepten dolayı Türk ekonomisi bir tur daha fiyat artışı görmeye ihtimaline sahip. Enflasyon dinamiğini doğru analiz edemediğiniz baz etkisi, TL stabil kalırsa gibi analizler yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Enflasyonun alt dinamiklerine baktığımızda çok ciddi yapısal bozulma var. Enflasyon algısı bozulmuş durumda. 'Enflasyonu ne durduracak?' sorusuna cevap veremiyorum “ne yapıyoruz da bu enflasyonu kontrol edebilecek bir adım atıyoruz” sorusunun cevabını bulamıyorum. Beklenti kanalını da çok bozduk”