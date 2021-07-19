Turu geçmesi halinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

vrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Galatasaray 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde üçüncü turda Celtic FC-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

PSV Eindhoven-Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Philips Stadı ev sahipliği yapacak.

Rövanş maçı ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları ise 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos'ta oynanacak.