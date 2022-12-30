Turnuvada başörtüsü takmayan İranlı satranç oyuncusu ülkesine dönmeyecek

İran'ın en iyi kadın satranç oyuncularından biri olan Sara Khadem'in, Kazakistan'ın Almatı kentinde katıldığı uluslararası turunuvada başörtüsüz görüntülerinin çıkmasının ardından ülkesine dönmeyerek İspanya'ya yerleşmeyi planladığı belirtildi.

İspanyol gazete El País'e konuşan iki kaynak, dünyada 804., İran'da da 10. sırada olan Sara Khadem'in yargılanma endişesiyle İran'a dönmeyi planlamadığını söyledi.

Khadem, ve film yönetmeni olan eşi Ardeshir Ahmadi'nin, çocuklarıyla birlikte İspanya'nın bir kentine yerleşeceği ifade edildi.

Khadem, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Fide World Rapid and Blitz satranç turnuvasının ikinci gününde başörtüsüz görüntülenmişti.