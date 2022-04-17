'Turkovac Sinovac'tan 2,5 kat daha fazla etkili' açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın Çin'de üretilen Sinovac aşısına göre 2,5 kat daha etkili olduğunu söyledi.

Katıldığı bir programda konuşan Çalış, "Turkovac aşısının Sınovac'tan 2,5 kat daha etkili olduğu, Faz 3 çalışmasında Hacettepe Üniversitesi'nce açıklandı. Hastalanma veya hastaneye yatış oranı Sinovac'ta 46 hasta iken, Turkovac'ta 20 hasta denildi" diye konuştu.

Çalış, "Hiçbir aşının Faz-3 çalışmaları bitmedi, devam ediyor. Buradaki tek sıkıntı şu oldu; herkes aşılandı, herkes hastalık geçirdi. Biz de kıl payı yetiştik, biraz daha geç kalsaydık Faz-3'te bu kadar gönüllü bulamayabilirdik. Olabilecek en iyi zamanda bir aşıyı sıfırdan başlayıp 18 ayda bitirmek müthiş bir şey. Normalde 45 yıldan önce yeni bir aşıyı ortaya koyamazsınız." ifadelerini kullandı.