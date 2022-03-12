Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Ukrayna savaşı ve dünyadaki son gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Independent Türkçe Genel Koordinatörü Muhammed Zahid Gül'ün sorularını yanıtlayan Ahmedinejad dünya güçlerinin bölge ülkeleriyle ilgili uğursuz bir yol haritası olduğunu söylerken, "Suudi Arabistan'ı dörde, Türkiye'yi üçe, İran'ı da altı bölgeye bölmek istiyorlar. Bölgedeki ülkeleri bölüp küçük ve zayıf devletlere dönüştürmek istiyorlar. Bu onların yol haritası. Bu haritadan kurtulmanın tek yolu bölge ülkelerinin birlik olmasıdır" dedi.

Ahmedinejad'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle: