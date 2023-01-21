Türkiye'yi temsil eden Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu'nun ilk etabında birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın Jablonec nad Nisou şehrinde düzenlenen organizasyona özel davetle katılan Kayhan Özer'in 60 metre yarışında 6.58 saniye koşarak birinci olduğu ve dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldiği belirtildi.

Federasyonun kutlama mesajında "Milli sporcumuz Kayhan Özer’i, antrenörü Nuray Sev'i, kulübü Fenerbahçe'yi ve Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü tebrik ederiz. Milli sporcumuz Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu’nun ardından 28 Ocak’ta Fransa’da, 10-12 Şubat’ta da Berlin’de düzenlenecek özel yarışlara katılacaktır." ifadelerine yer verildi.