'Türkiye'ye yakın 9 Suriyeli paralı askerin öldürüldüğü' iddia edildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta dün sabah uluslarararası havalimanına düzenlenen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) saldırısında Türkiye'ye yakın 9 Suriyeli paralı askerlerin öldüğü, paralı askerlerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi.

Şarkul Avsat'tan Halid Mahmud'un haberine göre Libyalı yetkililer, dün sabah saatlerinde başkent Trablus'taki uluslararası havalimanının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alınmasının ardından Türkiye'ye yakın Suriyeli paralı askerlerden ve Abdulhamid ed-Dibeybe liderliğindeki geçici Ulusal Birlik Hükümeti’ne (UBH) bağlı silahlı grupların üyelerinden bazılarının yaralandığı haberleri karşısında sessizliklerini koruyorlar.

Buna karşın resmi olmayan kaynaklar, olay sırasında havalimanındaki bazı unsurların yaralandığını belirttiler. Libya basınının görgü tanıklarından aktardığına göre ise olayda 9 Suriyeli paralı asker öldü, 11 kişi yaralandı. Olayın ardından bazı askeri birlikler başkentte alarm durumuna geçti.

Güvenlik birimlerinden bir kaynak, ölen Suriyeli paralı askerlerin cesetlerinin önce karayoluyla el-Vatiyye Askeri Üssü’ne nakledildiğini ve buradan havayoluyla Türkiye’ye gönderildiğini, yaralıların ise tedavi edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya Görev Grubu Komutanlığı tarafından idare edilen Trablus'taki Mitiga Hastanesi’ne nakledildiğini söylediler. Kaynak, tüm bunlar için ‘Süleyman Şah Tugayı’ adıyla bilinen gruptan yardım alındığına işaret etti.