Türkiye'ye gönderilen 616 paket kokaine ilişkin belgeler ortaya çıktı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Türkiye'ye Ekvador üzerinden gönderilen kokaine ilişkin ilgili şirketleri içeren belgeler paylaştı.

Ağırel yazısında, Türkiye'ye gönderilen kokainin alıcı firmasının sahibinin Suriye uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Tomeh olduğunu söyledi.

Yazının bir bölümü şöyle:

...Ekim 2020'de ise yine Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen gemide 220 kilo kokain ele geçirildi.

Panama'da ise 5 Mayıs 2021'de Ekvador'daki Bolivar Limanı'ndan yola çıkan 616 paket kokain yakalandığı haberlerini okuduk.

Kokainin konteynerdeki muz kutuları içinde saklanmış halde bulunduğu bildirildi.

Konteynerin Panama'ya, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bulunan Yılport tarafından işletilen Bolivar Limanı'ndan geldiği ve aktarma noktası olan Panama'nın PSA Limanında Panamalı yetkililer tarafından arandığı belirtildi.

Bu hususta da bir yazı yazmıştım. Yazımda gönderici ve alıcı firmayı da belirtmiştim. Ben elde ettiğim bilgileri belgeleri ile paylaşayım.

Bu kokainin alıcısı ise Tommy Gıda adlı bir firma. Bu firma 600 bin TL sermaye ile 2018 tarihinde Mersin/Akdeniz'de kurulu bir firma. Sahibi ise Suriye uyruklu Naser Tomeh. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Ben bu satırları yazdıktan sonra firma sahibi ile tesadüfen görüştüm.

"Benim bir bağım yok" dedi. Elimde olan diğer bilgileri sordum. "Ekvador'dan Sandra adında biri ile çalışıyor musunuz" diye sorunca"evet" dedi. "El Khadra ile tanışıyor musunuz" dedim. "Tanıyorum" dedi."Bir açıklamanız olacak mı" dedim "evet avukatım size gönderecek" dedi. Ben açıklama beklerken Mersin'de bulunan bir yerel gazeteye röportaj vererek beni ırkçılık yapmakla suçladı.

Madem öyle devlet yazışmalarında geçen bilgileri ekleyeyim.

Buyrun çıkış limanı Ekvador olan ve Panama-İtalya aktarmalı gelen 616 paket kokainin belgeleri.

Şimdi gelin firmayı daha yakından tanıyalım.

Tommy adlı firmanın sahibini yukarıda da yazdım. Suriye uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Tomeh.

Firmanın adresi Camii Şerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Kadri Bey apartmanı No:19/2 Akdeniz/Mersin.

Aynı adreste başka firmalar da var. İlki Şam Yaş Meyve Sebze. Adresi Tommy Gıda ile aynı. Sahip olarak Naser Mahmoud Tomeh ve Chadi Hassaf gözüküyor.

Yine aynı adreste Dia Corporation adlı bir firma daha var. Sahibi yine Chadi Hassaf.

Aynı adreste bir de Lojistik firması var. ISG Lojistik Ltd. Şti. Sahibi Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Mahmoud Tomer, Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Chadi Hassaf ve Norveç vatandaşı Dıaa Issa Hassaf. Bu Norveç vatandaşı diğer firmalarda gözüken Chadi Hassaf'ın akrabası.

Bütün ilişkileri görün diye anlatıyorum.

Şimdi biraz üste gidip taşıma senedi yani konşimentoya dikkatli bakın. Ticaret yapılan Tommy adlı firma alıcının ISG Lojistik olduğunu görürsünüz.

Halen benim belgesiz yazı yazmayacağımı anlamayan bazı kıt akıllılar da bu kişinin açıklamasını "haber" olarak servis ediyorlar. Buyurun mahkeme orada. Dava açsınlar. Ne de olsa Türk vatandaşı değiller mi?

İkinci bölümde ise Sedat Peker'in bahsettiği uyuşturucu kaçakçılığı zincirince bu firmanın çalıştığı Frudatelli firmasıyla Mersin Limanı'nda yakalanan 1 ton kokain arasındaki bağlantıyı yazacağım.

Özellikle Tommy firmasının da muz ticareti yaptığı Sandra Wendy Monroy Moreno adını bir yere not edin...