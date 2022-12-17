Bulgaristan Filibe Temyiz Mahkemesinin kararıyla Türkiye'ye iade edilen Mustafa Levent Göktaş, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği içerisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi Binasına götürülen Göktaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı. (AA)
Türkiye'ye getirilen Levent Göktaş tutuklandı
Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı.
Haber Merkezi