'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi: İkinci sıra dikkat çekti

Seçimler yaklaşırken anket şirketlerinin anketleri birbiri ardına gelirken, şirketler oy oranlarının haricinde değişik sorularla halkın nabzını tutmaya çalışıyor.

ASAL Araştırma da vatandaşlara "Türkiye’nin Sorunlarını Hangi Siyasi Parti Çözer?" diye sordu. 1 Ekim 2022 tarihli anket, 2 bin 312 kişinin katılımıyla yapıldı.

İkinci sıra şaşırttı

Ankete katılan vatandaşlar, sorunların çözüm yeri olarak ilk sırada AK Parti'yi görüyor. Buna göre "sorunları AK Parti çözer" diyenlerin oranı yüzde 30,8 oldu. Anketin en çarpıcı sonucu ise ikinci sıradaki şıkta geldi. Ankete katılanların yüzde 27,1 ise soruya "hiçbiri" cevabını verdi.

Üçüncü sırada yüzde 18,2 ile CHP gelirken, İYİP diyenlerin oranı yüzde 7,4 oldu. Bu partiyi sırasıyla HDP, MHP, DEVA ve Zafer partileri takip etti.

İşte anket sonuçları:

✔️AK Parti:%30.8

✔️Hiçbiri:%27.1

✔️CHP:%18.2

✔️İYİP :%7.4

✔️HDP:%6.8

✔️MHP:%5.6

