Türkiye'nin Maraş adımına karşı taslak metin BM'ye sunuldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir taslak metinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yönetiminden tek taraflı aldığı Maraş'ın bir kısmını halka açma kararından geri dönmeleri isteniyor.

Euronews'in haberine göre İngiltere tarafından hazırlanan taslak metin 15 üyeli konseyde tartışılacak. Herhangi bir itiraz olmaması halinde Güvenlik Konseyi kararı olarak yayınlanacak.

Taslak metin Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi üyelerini Kıbrıs'la ilgili son gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları hakkında bilgilendirilmesi sonrası sunuldu.

Famagusta'ya bağlı bir semt olan Maraş, 1974 harekatı öncesi adanın en popüler turizm noktalarından biriydi. Harekat sırasında yaklaşık 15 bin Rum'un Maraş'ı terketmesinin ardından bölge tellerle çevrilerek terkedilmiş halde bırakılmıştı.

Maraş'ın eski sakinleri tepki göstererek Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin aldığı bu kararın bölgenin geleceği ile ilgili umutlarını kesip mal varlıklarını satmaları için psikolojik baskı yapmayı hedeflediğini savunuyor. Birliği savunan bazı Kıbrıslı Türkler de bu kararın adadaki iki toplumun birleşme çabalarına zarar vereceğini dillendiriyor.

Güvenlik Konseyi'ne sunulan taslak metinde "Maraş'la ilgili BM kararları ile çelişen hiçbir adım atılmamalıdır" ifadeleri yer alıyor.

11 Mayıs 1984 tarihli bir BM kararında Güvenlik Konseyi'nin "Maraş'a buranın yerlilerinden başkalarını yerleştirme girişimlerini" kabul edilemez bulduğu belirtilmiş ve bölgenin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

14 Eylül 1992 tarihli bir başka kararda da 1984 yılındaki kararın uygulanarak BM Barış Gücü tarafından kontrol edilen tampon bölgenin Maraş'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi istenmişti.