Türkiye'nin 'kaynak' tartışması: Varlık içinde yokluk çekiyoruz

Ekonomik sorunlar ülkenin birinci gündem maddesini oluştururken, Türkiye bir taraftan seçim tartışmasına kilitlendi.
Seçim sürecinde de en çok konuşulacak konu ekonomi olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışı gezilerini "kaynak bulmakla" gerekçelendiriyor.
Haftalık siyasi gazete Bizim Gazete bu hafta manşetini "kaynak" sorununa ayırdı.
'Varlık içinde yokluk çekiyoruz' manşetiyle çıkan gazetede, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve kaynak sorununa dair yazılar yer aldı.
"Ülke yönetiminde başarı kriteri artık bu: Ne kadar para bulabiliyorsun? Pandemi döneminde bile büyüme rekoru kırmış ekonominin çarkları ‘dış kaynak’ bulunamazsa durabilir. ‘Ya rezervler doları tutmaya yetmezse’ korkusu yayılıyor her taraftan. Verimli topraklar üstünde gelişmiş bir toplumuz ama bu zenginlik ‘para’ etmiyor."
Gazetede yer alan diğer yazılar şu şekilde:
- Gıda krizi değil pahalılık krizi - Nevzat Evrim Önal
- PE Genel Koordinatörü Selahattin Kural ile söyleşi: ‘Patronların yanında değil ensesindeyiz’ - Yıldız Koç
- Öğrencilerin yurt, yemek sorunu çözülmezken; ODTÜ Rektörü okulu nasıl pazarlayacağını düşünüyor
- Yeni salgın: Uyuşturucu madde kullanımı - Cem Taylan Erden
- İran’da mollalara karşı isyan ikinci ayında - Gözde Kök
- Ara seçimler yapıldı, Biden’ın işi zorlaştı
- Almanya’nın Çin’den vazgeçmesi zor
- Twitter tartışması: Sosyal medya serçesi hangi dala kondu?
- Söğütlüçeşme, AVM ve rant: Kent suçları takip ve teşhir edilecek
- Çevirmenlerin hali, ahvali: Patron sağmal inek arıyor - Kaya Tokmakçıoğlu