Türkiye'nin 'kaynak' tartışması: Varlık içinde yokluk çekiyoruz

Ekonomik sorunlar ülkenin birinci gündem maddesini oluştururken, Türkiye bir taraftan seçim tartışmasına kilitlendi.

Seçim sürecinde de en çok konuşulacak konu ekonomi olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışı gezilerini "kaynak bulmakla" gerekçelendiriyor.

Haftalık siyasi gazete Bizim Gazete bu hafta manşetini "kaynak" sorununa ayırdı.

'Varlık içinde yokluk çekiyoruz' manşetiyle çıkan gazetede, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve kaynak sorununa dair yazılar yer aldı.

"Ülke yönetiminde başarı kriteri artık bu: Ne kadar para bulabiliyorsun? Pandemi döneminde bile büyüme rekoru kırmış ekonominin çarkları ‘dış kaynak’ bulunamazsa durabilir. ‘Ya rezervler doları tutmaya yetmezse’ korkusu yayılıyor her taraftan. Verimli topraklar üstünde gelişmiş bir toplumuz ama bu zenginlik ‘para’ etmiyor."

Gazetede yer alan diğer yazılar şu şekilde: