Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, İYİP'in Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, açlık sınırının altında kalan yeni asgari ücret ile Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulları değerlendirdi.

"Gırtlaklarına kadar israfa, harama, sefahate batmışlar" diyen Aydın, "Bütün kamuoyunu kapsayacak bir ‘tasarruf tedbirleri paketinin’ derhal uygulamaya konması lazım, devlet önce kendisi kemer sıkıp sonra fedakarlığı vatandaştan beklemeli" tavsiyesinde bulundu. Aydın, "Şu anda adeta Osmanlı döneminin Lale Devri gibi sefa içinde yaşayan bir kitle görüntüsü oluşturdular yandaşlarıyla beraber. Kısacası, Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur, ek bütçeye de gerek kalmaz" görüşünü aktardı.

'Bu enflasyon rakamlarıyla Türkiye'nin geleceğini çok sıkıntılı günler bekliyor'

Koray Aydın, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yüzde 78.62 enflasyonu hatırlatan Aydın, “Bütün bu ekonomik hedefler, atmasyon tahminler, hesapsız öngörüler yeniden yerle bir oldu. Bu iktidarın, unutmayalım 2022 bütçesine koyduğu enflasyon hedefi yüzde 9.8, enflasyon Haziran ayı itibarıyla yüzde 78'i aştı, böyle yanılma, hedeften bu kadar sapma, böyle bir öngörüsüzlük ekonominin literatüründe yok. Bütün bu açıklamalar ve iflas etmiş politikalar iktidarın ne denli basiretsiz ve beceriksiz olduğunun delilidir, onun için ‘Bu iktidar gitmelidir’ diyoruz. Bu enflasyon rakamlarıyla Türkiye'nin geleceğini çok sıkıntılı günler bekliyor” diye konuştu.

'Gırtlaklarına kadar israfa, harama, sefahate batmışlar'

“İktidarın sözcüleri sürekli vatandaşa tasarruf tavsiye ediyor ve fakirliğin nimetlerinden dem vuruyor, son konuşmaları bunun üzerine kurulu. Gırtlaklarına kadar israfa, harama, sefahate batmışlar” diyen Aydın, şöyle devam etti:

“Ülkede birileri tasarruf yapacaksa bu önce saraydan başlamalıdır, ben 2001 krizinde bakanlık yaptım bütün makam arabalarını garajlara çektik. Önce bütün kamuoyunu kapsayacak bir ‘tasarruf tedbirleri paketinin’ derhal uygulamaya konması lazım, devlet önce kendisi kemer sıkıp sonra fedakarlığı vatandaştan beklemeli. İktidar kendisi saltanat sürerken milyonları açlığa, sefalete mahkum etmektedir, yapılan budur şu anda. Saray'ın uçak sayısı hâlâ bilinmiyor. Uçak koleksiyonu yanında 12 saraylık bir saray koleksiyonu var, dünyada hiçbir ülkede bu kadar saray ve uçak olan bir devlet yok. Şu anda adeta Osmanlı döneminin Lale Devri gibi sefa içinde yaşayan bir kitle görüntüsü oluşturdular yandaşlarıyla beraber. Kısacası, Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur, ek bütçeye de gerek kalmaz.”

'İnsanların yurtlarını, anne babalarını görmeleri bu ülkede lüks haline geldi!'

İYİP'li Aydın eleştirilerine şöyle devam etti:

“Tartışma olunca Cumhurbaşkanı kendi maaşına zammı geri çekti, milletvekili zamları da yüzde 40 oldu, genel uygulama yaptılar ama elektrik, doğalgaz ve bütün ürünlere gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi, motorine altı ayda yüzde 135, bir yılda yüzde 400 zam oldu. Bayram yaklaşıyor, kaç kişi memleketine gidebilecek, insanların yurtlarını, anne babalarını görmeleri bu ülkede lüks haline geldi. İster kendi aracıyla, ister otobüsle olsun memleketine gitmeye kalksa binlerce liralık bir maliyet çıkıyor. Ama sarayında yaşayıp milyonlarca liralık sayısız makam aracına sahip olanların bu gerçeği görmesini de beklemiyoruz, halktan o kadar koptular ki gerçek hayatı görmüyor gibi davranıyorlar.”

Aydın, “Ama Türk milleti ilk seçimde bu acı gerçeği, bu iktidarı alaşağı ederek gösterecektir. Bu yaşanmış sıkıntılar içinde kıvranan insan sayısı çığ gibi büyümeye devam ediyor” dedi.