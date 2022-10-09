EURO 2024 Elemeleri'nin kura çekimi gerçekleşti.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türkiye'nin EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
Haber Merkezi
EURO 2024 Elemeleri'nin kura çekimi gerçekleşti.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.