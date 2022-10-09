Türkiye'nin EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Haber Merkezi

EURO 2024 Elemeleri'nin kura çekimi gerçekleşti. 

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.