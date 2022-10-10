Türkiye'nin Euro 2024 elemelerinde maç programı belli oldu

Almanya'da düzenlenecek Euro 2024 için eleme gruplarında Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edecek Türkiye'nin maç tarihleri belli oldu.

Haber Merkezi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi belli oldu.

A Milli Takım Euro 2024 vizesi için ilk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan deplasmanında oynayacak. Maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023 - Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023 -Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023 - Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023 -Türkiye-Galler
8 Eylül 2023 - Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023 - Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023 - Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023 - Galler-Türkiye
 