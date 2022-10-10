Türkiye'nin Euro 2024 elemelerinde maç programı belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi belli oldu.
A Milli Takım Euro 2024 vizesi için ilk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan deplasmanında oynayacak. Maç programı şu şekilde:
25 Mart 2023 - Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023 -Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023 - Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023 -Türkiye-Galler
8 Eylül 2023 - Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023 - Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023 - Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023 - Galler-Türkiye