Türkiye'nin en güvenilir kurumu anketinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet yerlerde

Türkiye'nin en güvenilir kurumları için ASAL Araştırma anket yaptı. Cumhurbaşkanlığı'na ve Diyanet'e olan güvenin düşüklüğü dikkat çekti.

Haber Merkezi

Türkiye'nin en güvenilik kurumları hangileri sorusunu yönelten ASAL araştırma ilginç sonuçlar elde etti. 

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı'na ve Diyanet'e güven düşük çıktı. 

Tabloda medyanın en son sıralarda yer alması da dikkat çekerken ilk sıraları güvenlik kurumları aldı.