Türkiye'nin en güvenilir kurumu anketinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet yerlerde
Türkiye'nin en güvenilir kurumları için ASAL Araştırma anket yaptı. Cumhurbaşkanlığı'na ve Diyanet'e olan güvenin düşüklüğü dikkat çekti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Türkiye'nin en güvenilir kurumu anketinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet yerlerde
Türkiye'nin en güvenilir kurumları için ASAL Araştırma anket yaptı. Cumhurbaşkanlığı'na ve Diyanet'e olan güvenin düşüklüğü dikkat çekti.
Haber Merkezi