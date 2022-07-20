Türkiye'nin en borçlu belediyesi 15 Temmuz için yüz binlerce lira harcadı

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz anması için 705 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 24 Haziran’da “15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Organizasyonu İçin Sahne Dekor, Ses Sistemi, Işık Sistemi Kurulumu Ve Canlı Yayın Hizmeti” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye sadece Murat Gökmen isimli bir kişinin katıldığı ve belediye ile Gökmen arasında 705 bin liralık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Öte yandan 17 yıldır AKP’nin yönettiği Kocaeli Belediyesi, 4 milyar 635 milyon liralık borcuyla ile Türkiye'nin en borçlu belediyesi konumunda.