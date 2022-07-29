Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 184,5 oranında arttı: İlk iki sıra Rusya ve Çin'e ait

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 2022 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı.

Dış ticaret verilerine göre; Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021 Haziran ayında yüzde 87,3 iken, 2022 Haziran ayında yüzde 74,1'e geriledi.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 875 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 555 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 209 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 206 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 150 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya ve Çin

Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya oldu. Haziran ayında Rusya'dan yapılan ithalat 5 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 666 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 997 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 407 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 335 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 27 milyar 742 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 82 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 499 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 583 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 746 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.