Türkiye'nin BM Temsilcisi: Yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi

Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna topraklarına yapılan saldırıyı, "Sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi." olarak niteledi.

Sınırların güç kullanılarak değiştirilmesinin BM'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Türk Büyükelçi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlalidir. Kurallara dayalı uluslararası sisteme karşı bir meydan okuma eylemidir. BM Sözleşmesine hakarettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, "bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden bu hukuksuz eylemleri" kınadığını belirten Sinirlioğlu, "Ayrıca, nükleer silahlara atıfta bulunan Rus söyleminin son zamanlarda artmasını da esefle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Moskova'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını, "Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını, Kırım'ın yasadışı ilhakını reddettiğimiz gibi reddediyor ve iptali için çağrıda bulunuyoruz." sözleriyle eleştirdi.

Sinirlioğlu, "Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlık eylemi karşısında, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine verdiğimiz desteğin netliğini koruyoruz." diye konuştu.

Her iki tarafı da Minsk Anlaşmaları ve herkesin güvenlik kaygıları temelinde müzakerelere başlamaya çağıran Temsilci, Türkiye'nin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolunda her türlü çabayı bir kez daha kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlattığı konuşmasını, "Ülkem savaşa ve saldırganlığa kararlı bir şekilde karşı çıkmaya, barış için baskı yapmaya ve uluslararası hukuka ve BM Sözleşmesine bağlı kalmaya devam edecektir." sözleriyle tamamladı.