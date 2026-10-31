Türkiye'nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Türkiye, halihazırda Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak görev yapan eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu" dedi.

Genel Sekreterlik için şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

Guterres'in görev süresi doluyor

BM Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Ocak 2027'de göreve başlayacak yeni genel sekreter için Feridun Sinirlioğlu öncesinde sekiz aday gösterildi.

Genel Sekreter, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine 193 üyeli Genel Kurul tarafından seçiliyor. Süreçte özellikle veto yetkisine sahip beş daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın oyu belirleyici. Daimi üyelerden herhangi birinin veto ettiği bir adayın seçilmesi mümkün olmuyor. Güvenlik Konseyi'nin değerlendirmesinin ardından Genel Kurul atamayı resmileştiriyor.

Feridun Sinirlioğlu kimdir?

1956'da Giresun’un Görele ilçesinde, memur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İngilizce ve Almanca biliyor. 1982'de Dışişleri’ne girdi. 2002-2007 arasında Tel Aviv büyükelçisiydi. Suriye-İsrail arabuluculuğunda İsrail ayağını yürüttü.

Kariyerinin en güçlü yılları AKP iktidarında geçti. Davutoğlu 2009'da Dışişleri Bakanı olunca, birkaç ay sonra Sinirlioğlu müsteşar oldu. Dışişleri’nin en uzun süre müsteşarlık yapan isimlerinden biri oldu. 2015'te Davutoğlu’nun seçim hükümetine “bağımsız kontenjandan” Dışişleri Bakanı olarak girdi.

Suriye savaşının en sıcak yıllarında Dışişleri’nin tepesindeydi. Mart 2014'te internete düşen bir ses kaydında Davutoğlu, Fidan, Güler ve Sinirlioğlu’nun Suriye’ye saldırı planını konuştuğu öne sürüldü. Kayıtta Sinirlioğlu’na atfedilen ses, harekata karar verilirse sürpriz etkisi olması gerektiğini ve sağlam bir gerekçe lazım olduğunu söylüyordu.

2016'dan 2023'e BM daimi temsilcisiydi. 2021'de Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı yapıldı. Şubat Nisan 2023'te ise Guterres onu Afganistan için özel koordinatör atadı.

Aralık 2024'te, 57 üyenin uzlaşısıyla AGİT Genel Sekreteri seçildi.

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