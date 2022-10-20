'Türkiye'nin adı 'tuhaf ölümler ülkesi' bunun da yöneticisi Erdoğan'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bir ülkenin kalitesi, gelişmişliği insanların ölümüyle ölçülür ve maalesef, yirmi yıldan beri ülkeyi getirdiğiniz durum bu. Türkiye'nin adı ‘tuhaf ölümler ülkesi’ bunun da yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan” açıklamasında bulundu.

'Elbistan'da halen göçük altında cesetler var'

Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Türkiye dünyanın hiçbir coğrafyasında yaşanmayan ölümler ülkesi, farklı ölümler ülkesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 21'inci yüzyılda soba gazından insanlar zehirlenerek ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yılda 800 kişi boğularak ölmez tuhaf ölümler ülkesinde olur.

Dünyanın hiçbir ülkesinde şofbenden sızan gazla ya da dünyanın hiçbir ülkesinde çadırda uyurken insanlar yanarak ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yılda 500 kişi sahte alkolden dolayı ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar Erzurum'un göbeğinde, gündüz salda donarak ölmez ama tuhaf ölümler ülkesinde bunların hepsi olur. Yine, dünyanın hiçbir ülkesinde minibüsün içinde insanlar boğulmaz.

Göçük altında insanlar unutulmaz. Bugün hâlâ Elbistan'da madenin altında, göçüğün altında 9 kişi cesetleri çıkarılmamış durumda.

'Yaşam sudan ucuz, ölüm en kolay yol'

Yaşam sudan ucuz, ölüm en kolay yol. Dünyanın hiçbir ülkesinde dere yatağına bina yapıldığı için yüzlerce insan ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzlerce insan ölmesine rağmen Türkiye’deki gibi bir tek kişi cezasız kalmaz. Bu saydığım olaylardan geçtiğimiz yıl yaşanan Kastamonu ve Sinop'taki ölümlerden dolayı da bir tek kişi cezalandırılmadı. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar evde otururken sel basarak ölmez.

Her yıl maganda kurşunuyla insanlar katlediliyor. Son altı yılda 104 insan katledilmiş. Ya bu dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa bir cezalandırılır; bu işe tedbir almayan, o silaha ruhsat veren ya da vermeyen insan cezalandırılır ama bizde ne tedbir var ne ceza var.

'TÜİK'e göre nedeni bilinmeyen 25 bin ölüm var'