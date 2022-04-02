Türkiye'den kar manzarası: Boyu iş makinelerini aştı

Batıda birçok ilde ilkbahar mevsimi yaşanırken, Muş’ta mart ayında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin 8 metrelik karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illeri arasındaki Muş’ta, kapalı yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından zorlu mücadeleyle açılıyor. 10 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler köy yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, yolları açmaya çalışıyor.

Bu yıl içerisinde çok iyi kar yağışı yaşandığını anlatan Vali Gündüzöz, “Karla mücadelemiz halen devam etmekte. İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekte. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimizin tüm personeline teşekkür ediyorum. Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz” dedi. (İHA)