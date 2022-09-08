Türkiye'den Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava

A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

Olaylı Gürcistan maçı

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" diye not düşüldü.