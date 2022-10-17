Türkiye'den F-16 açıklaması: 'Bir karar alınmış'

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'larla alakalı sürece değinen Kılıç, parti olarak Mayıs ve Eylül ayında iki ziyaret yaptıklarını hatırlattı.

Kılıç, bu ziyaretlerde 40'tan fazla siyasi ile görüştüklerini ifade ederek müzakere edilmesi gereken teknik konular olduğunu söyledi.

Kılıç, "Temsilciler Meclisi ayağında bizim kabul etmediğimiz iki madde geçti, fakat Senato taslağında yok. Bundan dolayı bir uyumlaştırma süreci olacak. Uyumlaştırma çalışmasının Kasım ortası gibi olabileceğini düşünüyorum. Senato tarafından bu adımın atılması olumlu bir sinyaldir. Sürecin gideceği yön olarak bir ışık tutuyor. Yönetim tarafından desteklendiği kanaatindeyim. Burada mutlaka bir görüş alışverişi olmuştur, bir karar alınmış. Bu iki madde metne konulmamış. F-16 süreci 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de katkı sunar. Olumlu ilerleyen sürecin olumlu olarak devam edeceğini öngörüyorum" şeklinde konuştu.