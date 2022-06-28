Türkiye'den AB'ye iltica başvuruları yüzde 47 arttı

Avrupa Birliği'ne (AB) iltica başvurularında savaşlar ve çatışmalar nedeniyle geçen yıl belirgin oranda artış kaydedildi. Malta merkezli Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA), AB ülkelerine iltica başvurularının yaklaşık yüzde 30 artışla 648 bine yükseldiğini açıkladı. İltica başvurularında ilk sırayı 117 bin kişiyle Suriyelilerin aldığı ardından 102 bin kişiyle Afganların geldiği belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvuruları da yeniden artış gösterdi. 2016'dan sonra artan başvuru sayısı, 2019'da 26 bin 380'e ulaşmış, bu rakam pandemi koşullarının da etkisiyle 2020'de 16 bin 720'ye gerilemişti.

Türkiye'den AB'ye iltica başvurusu yüzde 47 arttı

EUAA verilerine göre Türkiye'den iltica başvurularının sayısı 2021'de yüzde 47'lik artışla 24 bin 625'e yükselirken, söz konusu başvuruların yüzde 32'si Almanya'ya yapıldı. Türkiye'den başvuruda bulunup ilk başvuruda mülteci statüsü tanınanların sayısı ise 2020'ye göre yüzde 14'lük düşüşle 7 bin 910'a geriledi.

Türkiye'den gelip iltica başvuruları reddedilenlerin sayısı 10 bin 460 olarak kaydedildi. Fransa başvuruların yüzde 52'sini reddetti.

Ukrayna krizi iltica başvurularını artırdı

AB'ye iltica başvurularının 2022 yılında Ukrayna savaşı nedeniyle çok fazla artması bekleniyor. EUAA verilerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan bu yana AB ülkeleri 3,4 milyon Ukraynalıya geçici koruma imkanı sağladı. Bu statü çerçevesinde, ülkesinden kaçan Ukraynalılara doğrudan çalışma ve eğitim hakkı da tanıyan bir yıllık oturma izni veriliyor.