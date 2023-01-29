Türkiye'den AB ülkelerine yapılan iltica başvurusu rekor kırdı

Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre'ye Türk vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurusu tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. AB ülkelerine ilk defa iltica başvurusunda bulunan ve temyize gidenler de dahil olmak üzere 850 bin civarında başvuru bulunuyor.

Euronews'in haberine göre; Avrupa Birliği İltica Ajansı verilerine göre; AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre'ye sadece kasım ayında dünya genelinde 105 bin 970 iltica başvurusu yapıldı.

Bu başvurularda ilk sırayı 17 bin 739 ile Suriye vatandaşları alırken onu 14 bin 877 ile Afganistan vatandaşları, 8 bin 342 ile Türk vatandaşları ve 4 bin 884 ile Kolombiya vatandaşları takip etti.

"Düzensiz gelişlerin üç katı kadar iltica başvurusu alıyoruz ve bu kabul kapasitelerini zorluyor" ifadesini kullanan Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, söz konusu başvuruların yüzde 60'ından fazlasının "negatif" sonuçlanacak durumda olduğunu ve AB topraklarını terk etme kararı çıkacağını belirtti.