Türkiye’deki Kolombiyalılar, ülkelerindeki eylemlere destek için Ankara’da bir araya geldi

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana devam eden eylemlere Türkiye'de yaşayan Kolombiyalılar da destek verdi.

Sputnik'in haberine göre, Ankara'da bir grup, "Türkiye’deki Kolombiyalılar, Kolombiya’daki Kardeşlerimizle Dayanışma İçindeyiz" çağrısıyla Kolombiya Büyükelçiliği önünde bir araya gelmek istedi.

Polis, elçilik önünde toplanılmasına ve açıklama yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine açıklama elçilik binasından biraz uzakta gerçekleştirildi. Açıklamada "İnsan haklarını ihlal eden, kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen eylemleri açık ve kesin olarak reddediyoruz" denildi.

Duque hükümeti, 2 Mayıs’ta yasa tasarısını ‘yeniden değerlendirilmek’ üzere geri çekse de gösteriler sürüyor.