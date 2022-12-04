Türkiye'de taşınmaz alan yabancıları açıkladı: 'Tamamına vatandaşlık verildi mi, bilmiyoruz'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, son 20 yılda Türkiye’den arsa, arazi, bağ, bahçe, konut, iş yeri gibi taşınmaz satın alan yabancılara ilişkin verileri sordu.

Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta, yabancıların Türkiye’de edindikleri mülklerin sayısıyla bunların yıllara, illere ve ülkelere göre dağılımına ilişkin verileri paylaştı.

'Son birkaç yıla kadar, bu ülkelerden gelip de ülkemizde mülk edinen olmamış'

Murat Bakan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bakanlık, yabancılara satılan taşınmazları ayrı dosyada, satın alan yabancıların uyruklarını ve sayılarını ayrı dosyada paylaştı. Verileri karşılaştırdığınızda; taşınmaz sayısının az, satın alan yabancıların sayısının fazla ya da taşınmaz sayısının fazla, satın alan yabancı sayısının az olduğunu görüyorsunuz. Buradan, bazı illerde bazı yabancıların birden fazla taşınmaz satın aldığını, bazı illerde ise bazı taşınmazların ortaklıkla satıldığını anlıyorsunuz. Ve en önemlisi; bakanlığın paylaştığı istatistiklerde, bir yabancının hangi yılda bir veya birden fazla ilde taşınmaz satın alıp almadığı belirtilmediği için, bir yılda tekil olarak kaç yabancının mülk edindiği verisine sağlıklı olarak ulaşamıyorsunuz. Bir karmaşaya sebep vermemek için, toplam veri yerine yıllara göre iller ve ülkeler bazında değerlendirme yapıyoruz. Çok fazla veri var, dolayısıyla çok fazla soru ve sorun var.

Verileri şaşkınlıkla inceledim. Dikkati ilk çeken; son birkaç yılda binlerce Afganistan, Pakistan, Libya, Mısır, Ürdün, Yemen, Sudan, Irak, İran gibi ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den arsa, arazi, bağ, bahçe, konut ve iş yeri gibi mülk edindikleri… Örneğin 2021 yılında İstanbul’dan mülk edinen yabancı sayısı 27 bin 899. Bunların 260’ı Katar, 468’i Libya, 511’i Cezayir, 534’ü Sudan, 623’ü Lübnan, 677’si Rusya, 699’u ABD, 825’i Filistin, 834’ü Mısır, 897’si Yemen, 718’i Ürdün, 798’si Pakistan, 948’i Çin, 2 bin 135’i Afganistan, 2 bin 777’si Irak, 7 bin 536’sı İran vatandaşı. Son birkaç yıla kadar bu ülkelerden gelip de ülkemizde mülk edinen olmamış.

Seyşeller, Vanuatu, Mikronezya, Laos...

Her ne kadar Ortadoğu ülkelerindeki olağandışı artış öne çıksa da kimimizin adını hiç duymadığı ülkelerin vatandaşlarının da gelip Türkiye’den mülk edindiğini görüyorsunuz. Veriler; Saint Kitts ve Nevis, Seyşeller, Vanuatu, Komor Adaları, Dominika, Trinidad ve Tobago, Mikronezya, Laos gibi ülkelerin vatandaşlarının da Türkiye’nin farklı illerinden arsa, arazi, konut, iş yeri satın aldığını ortaya koyuyor. Bu nasıl oldu, neden oldu? Bu şahısların tamamına vatandaşlık verildi mi? Hiçbirini bilemiyoruz.

Diğer yandan, Bursa ve Sakarya’daki satışlardaki artış da dikkat çekiyor. Örneğin 2021 yılında sadece Sakarya’dan mülk edinen yabancı sayısı bin 133. Bunların 532’si Iraklı, 121’i Kuveytli, 67’si Katarlı, 48’i Yemenli, 40’ı Suudi Arabistanlı, 38’i Ürdünlü, 34’ü İranlı olarak öne çıkıyor. Moritanya, Umman, Tacikistan, Dominika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin vatandaşları da Sakarya’dan mülk edinenler arasında. 2021’in Bursa verilerine göre ise bin 803 yabancı mülk edindi. Bunların 615’i Kuveytli, 127’si Rusyalı, 90’ı Iraklı, 71’i Afganistanlı, 70’i Kazakistanlı, 50’si Filistinli, 56’si Ürdünlü. Cibuti, Somali, Nijerya, Kamboçya, Eritre gibi ülkelerden gelip Bursa’da taşınmaz satın alanlar da oldu.” (ANKA)