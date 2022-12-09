Türkiye'de tarikat gerçeği

Çocuk evliliği ile yeniden gündeme gelen tarikatlar, ülkemizde siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda bir ur gibi yayıldı. AKP döneminde örgütlülükleri ve belirleyicilikleri hızla yükselen tarikatların devlette ve ekonomide ağırlıkları giderek artıyor. Tarikatların büyük birer holdinge dönüştüğü bu yıllarda, özellikle eğitim ve sağlık alanında kadrolaşmaları dikkat çekiyor. Öte yandan, kurdukları vakıf ve derneklerle, açtıkları öğrenci yurtları ile çocukları hedeflerine alırlarken, düzenledikleri yardım ve sadaka kampanyalarıyla yoksulları kendilerine bağlamaya çalışıyorlar.

soL TV'nin tarikatları mercek altına aldığı, Ağustos ayında yayınladığı "AKP'li Yıllarda Tarikatlar: Pastayı Nasıl Paylaşıyorlar? Hangi şehirde Hangi Cemaat Güçlü?" başlıklı videoyu yeniden okurlarımıza sunuyoruz.