Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 132 ölüm

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 132 oldu. Bir günde toplam 371 bin 684 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 815 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 048 bin 178’e yükseldi.