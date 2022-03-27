Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan 64 ölüm

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosu açıklandı.

27 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 11 bin 194 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 64 oldu. Bir günde toplam 251 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 402 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564’e yükseldi.