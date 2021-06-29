Türkiye'de kullanımına başlanacak Sputnik V’nin etkinlik oranı açıklandı

Kısa süre sonra Türkiye’de de kullanılacağı açıklanan Rus aşısı Sputnik V'nin etkinlik verileri açıklandı.

NTV'nin haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından geliştirilen aşının Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımına yönelik verilerinde koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkili olduğu belirtilirken, ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

81 binden fazla kişi üzerinden elde edilen aşı verileri ile ilgili Rusya haber ajansı Tass, “Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın Sputnik V aşısının kullanımı sonrasındaki verileri paylaştı. İki doz Sputnik V aşısı olan 81 binin üzerinde kişiden elde edilen verilere göre aşıların etkililik oranı yüzde 97.8 olarak kaydedildi” ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Rusya'dan 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını, üretimin Türkiye'de yapılacağını ve bu aşının Türkiye'de kullanımı için acil onay verildiğini duyurmuştu.