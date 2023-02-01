Türkiye’de konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 15,8 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2022 yılının Kasım ayına ilişkin “Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, konutlardaki doğalgaz tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 15,8 azalarak 1 milyar 32 milyon metreküp oldu.

Aynı dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 25,5 azalarak 3 milyar 618 milyon metreküp oldu. Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 20 düşüşle 325 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 38,7 düşerek 835 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

İthalatta azalış

Türkiye’nin doğalgaz ithalatı, 2022 yılının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 123 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 22,1, LNG ithalatı yüzde 12,7 düşüş gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 18,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 123 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl kasımda en fazla doğalgaz ithalatı 857 milyon metreküple İran’dan yapılırken, bu ülkeyi 749 milyon metreküple Azerbaycan ve 746 milyon metreküple Rusya takip etti. İran’dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 7,6, Azerbaycan’dan yapılan ithalat yüzde 23,4 arttı. Rusya’dan yapılan ithalat ise yüzde 53,8 azaldı.

Stok miktarı arttı

Türkiye’de doğalgaz stok miktarı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,6 artışla 5 milyar 275 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 5 milyar 164 milyon metreküpü (yüzde 97) yer altı depolama tesislerinde, 111 milyon metreküpü (yüzde 2,1) LNG terminallerinde bulunuyordu. Yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 137,2 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 52,8 azaldı.