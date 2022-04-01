Türkiye'de Katar askeri hava aracı ve destek personeli konuşlandırılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici konuşlandırılması'na ilişkin anlaşma, 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:
MADDE 1- (1) 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.