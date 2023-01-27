Türkiye'de ilk: Kediler için 'online kan bankası' kuruldu

Sivas'ta kliniğinde yaklaşık 12 yıldır kedilerde görülen hastalıkların tedavisiyle ilgilenen İbrahim Özmen, acil durumlarda uygun kan ihtiyacının hızlı şekilde karşılanmasına yönelik çevrim içi veri tabanı oluşturmak için proje geliştirdi.

Özmen, kliniğe getirilen ve hızlı test kitleriyle kan gruplarını belirlediği yaklaşık 100 kedinin verilerini 'online kan bankası'na işledi.

Kedilerin kan gruplarının yanı sıra yaş, ırk, kilo ve aşı durumlarını sisteme giren Özmen, hayvanlar için ulusal bir kan bankası bulunmayışının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

'5-10 dakikada kan bulunacak'

Hızlı kitlerle kan grubunun anında belirleyip bilgileri online kan bankasına aktardıklarını belirten Özmen, "Kan nakli birçok durumda ihtiyaç olabiliyor. Genellikle travma, trafik kazası, yüksekten düşme ve enfeksiyon hastalıklarında acil kan nakline ihtiyaç olabiliyor. Bu yöntemle online kan bankasında, daha önce kan gruplarını tayin ettiğimiz kediler listesi hazır bulunacak. Çapraz eşleştirme dediğimiz testin süresi üç saat sürüyor ama online kan bankası sayesinde bu süre 5-10 dakikaya iniyor" diye konuştu.

Kedilerde kan gruplarının genel olarak A, B ve AB şeklinde olduğunu aktaran Özmen ancak çoğu kişinin, bu kitlerin kliniklerde yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle kedisinin aşı programını, enzim, hormon ve enfeksiyon değerlerini bildiği halde kan grubunu bilmediğine dikkati çekti.

Köpeklerde daha zor

Özmen, projenin köpeklerde de uygulanabileceğini fakat köpeklerde kan gruplarının alt parametrelerinin biraz daha yaygın olduğunu söyledi.

'Kent geneline yayacağız'

Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Koçak ise Özmen'in geliştirdiği projeyi desteklediklerini ve kent geneline yayacaklarını ifade ederek, "Veteriner hekimlerimiz, bu proje sayesinde acil durumlarda sistemin veri tabanına işleyeceğimiz bilgilere bakarak en yakın donöre ulaşabilecek. Bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu hatırlatmak isterim. İnşallah bundan sonra örnek bir proje olarak Türkiye'nin her yerinde kullanılır" dedi. (AA)