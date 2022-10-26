Türkiye'de en çok satılan araçlardan biriydi: Üretimi durduruluyor

Ford'un en yaygın araç modellerinden biri olan Fiesta’nın üretimini durdurmayı düşündüğü öne sürüldü.

shiftdelete adlı teknoloji sitesinde yer alan habere göre, ortaya çıkan yeni sızıntılar, Ford’un hatchback modeli için planlarını iptal ettiğini ve elektrikli ürün yelpazesiyle birlikte rafa kaldıracağını gösteriyor.

Auto Express tarafından hazırlanan habere göre, Fiesta’nın fişini çektiğini ima eden otomobil devi, tam elektriğe geçişte bu modele yer vermeyeceğini belirtti. Ayrıca Fiesta’nın muhtemelen 2023’ün ortalarında satıştan kaldırılacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ford sözcüsü, “Elektrifikasyona yönelik çabalarımızı hızlandırıyoruz ve bu nedenle araç portföyümüzü iş stratejimiz doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağız” dedi.