Türkiye'de bugün 206 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 206 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, 49 bin 792 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık günlük Covid-19 tablosunu yayınladı. Buna göre son 24 saate yapılan test sayısı 394 bin 263, iyileşen hasta sayısı 69 bin 845 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” dedi.